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Alkollü şahıs evini ateşe verdi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan alkollü şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahalle Hasan Dağı Sokak'ta meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen Ali G., oturduğu müstakil evini yaktıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ali G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Evde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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