"Allah, Yalçın başkanımızın yokluğunu vermesin"

Talas Belediyesinin Elbistan'da 20 gün gibi kısa bir sürede inşa ettiği bin 500 kişilik Talas Kent Yaşam Alanı'nda konaklayan Elbistanlı depremzedeler, yapılan hizmetler ve sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın'a dualar eden depremzedeler, birçok imkâna Başkan Yalçın sayesinde kavuştuklarını ifade etti.

Depremin meydana geldiği andan itibaren hızla harekete geçerek 10 ayrı deprem bölgesinde arama kurtarma, yardım ve lojistik destek çalışmaları gerçekleştiren Talas Belediyesinin Elbistan'da kurduğu 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam Alanındaki hizmet misafirlerinden tam not aldı. Afetzedeler ofisten dükkana, sosyal mekandan eğitime, mescidden duş ve lavaboya kadar birçok donatının bulunduğu yaşam alanından yararlanıyor. Yaşam alanında konaklayan Pala Dayı olarak bilinen Halit Güleç, 6 Şubat depremlerinde iki evladını kaybettiğini belirterek, “Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah onun yokluğunu vermesin. O olmasa bu hizmetler buraya olmazdı. Çok memnunuz. Kendisine ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi. Rıfat Karpınar isimli afetzede; “Talas Yaşam Kenti buraya yapanların, emeği geçenlerin hepsinin ecdadına rahmet olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Biz depremzedeler olarak çok perişan bir durumdaydık. Bu ilgi alakayı gösterdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediyemizden, valilerimizden, kaymakamlarımızdan, hükümetimizden Allah razı olsun. Her şeyi yapıyorlar daha ne isteyelim” ifadelerini kullandı. Depremden etkilenen Murtaza Döner adlı yaşlı amca, “Kaybımız var. Evimiz de canlarımız gitti ama buna şükür. Evvela Allah sonra devletimiz başımızdan eksik olmasın. Devletimiz var olsun. Birlik, beraberlik olursa her şey geçer” şeklinde konuştu. Her ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Yurdagül Bor isimli depremzede, “Biz memnunuz, Allah da kedilerinden razı olsun. Bizi hiçbir şeye daraltmadılar. Yiyecek de giyecek de maddi, manevi her şeyi fazla fazla alıyoruz da veriyorlar da. Rahmet olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı da yardım edenleri de başımızdan eksik ekmesin. Biz en dar gündeydik. Çadırda kalıyorduk. Bizi bir anda hemen konteyner kente yerleştirdiler. İşleri güçleri rast gelsin” diye konuştu. Depremde iki evinin yıkıldığını anlatan Hacıkız Özdemir isimli yaşlı teyze ise şunları söyledi: “Ben de memnunum. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. İnşallah evlerimiz de yapılır. Çok iyiyim. İki evimiz yıkıldı ama çok şükür çocuklarımıza zarar gelmedi. Canımız sağ olsun. Allah'tan gelene ne diyelim.”

Depremin ardından bebeğinin yoğun bakımda kaldığını belirten afetzede Derya Bor da şöyle konuştu: “İlk başta çadırda kalıyorduk. Talas Belediyemiz sağ olsun bize hemen konteyner tahsis etti. Şu an konteynerde kalıyoruz. Verilen hizmetlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz.”