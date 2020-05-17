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Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'ye ulaştı

Almanya’dan yurda getirilen 157 kişi Kayseri Havaalanı’na ulaştı.

Almanya'dan yurda getirilen 157 kişi Kayseri Havaalanı'na ulaştı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'nın Fraknfurt şehrinden yurda getirilen 3'ü çocuk 157 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı. Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 157 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak kalacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurduna yerleştirildi. AFAD ekipleri uçakta bulunan engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.

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