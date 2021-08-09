Alo 153, bir ayda 95 bin çağrıya cevap verdi

Şehrin numarası olan Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, sorunların giderilmesi ve vatandaşlar tarafından gelen anlık soruların yanıtlanması amacıyla 7 gün 24 saat başvuruları anında değerlendiriyor.

Alo 153 İletişim Merkezi'nde temmuz ayı boyunca 95 bin çağrıya cevap verildi ve çözüm üretildi. Görüşmelerde ulaşım hizmetleri, bilgi işlem hizmetleri, sevimli dostlara mama yardımı ve altyapı hizmetleri en çok gelen konular oldu. İletişim merkezi, birebir telefon görüşmelerinin yan sıra web forumu ve whatsapp hattından gelen talepleri de kayıtlara alıyor.

Kayserililerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar istek ve taleplerini bildirmek için ücretsiz olarak sadece 153'ü tuşlayıp, 16 ilçenin tamamından her türlü şikâyet ve isteklerini kolaylıkla bildirebiliyorlar.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren Beyaz Masa birimini de vatandaşlar ziyaret ederek, istek, şikâyet ve taleplerini iletirken, çözüm için istişare yapılıyor. Beyaz Masa'da, temmuz ayında CİMER ve diğer kanallar aracılığıyla 186 başvuru kayıtlara geçti.