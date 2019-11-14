“Alo! Ben Başkan Mustafa Yalçın”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Beyaz Masa'da vatandaşlarla görüşerek taleplerini aldı. Telefonları kendisi açan Başkan Yalçın'ın sesini duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çarşamba günleri öğleden sonraları Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın'ın yanında başkan yardımcıları da hazır bulundu. Beyaz Masa'ya gelen vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yalçın, isteklerini not alıp hazırlanan dilekçeleri anında başkan yardımcılarına iletti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, sıcak çay ikramıyla da görüşmeyi sohbet havasında sürdürdü.

Beyaz Masa'ya gelen telefonlara da bakan Başkan Yalçın, “Alo ben Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın” diye söyleyince karşısındaki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Telefonun ucunda Başkan Yalçın'ın sesini duyan vatandaşlar, kısa sürede şaşkınlıklarını atlatıp taleplerinin anında yapılmasından ötürü Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Beyaz Masa'da Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşen vatandaşlar ise, “Başkanımıza teşekkür etmek için geldik. Gerek mahallelerimize yapılan hizmetler gerekse cenaze hizmetlerini nedeniyle başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Değerli vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek üzere çarşamba günleri öğleden sonra bizzat bulunacağım. Bugün bunun ilkini gerçekleştirdik. Teşekkür telefonları aldık. Talepleri aldık. Bunları anında müdahale edilmesini sağlayıp görüntülerini WhatsApp'tan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızın başkanla görüşememe durumu olamayacak. Ben de çok talep nedeniyle vatandaşlarımızla görüşmede sorun yaşıyordum. Bu nedenle çarşamba günleri öğleden sonra akşama kadar burada olacağım. Görüşmek isteyen vatandaşlarımıza bekliyorum.” dedi.