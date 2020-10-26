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Alparslan Türkeş Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı

Geçtiğimiz sene mevsim şartlarından dolayı Belediye ekiplerince Öğretmen Evi kavşağına kadar sıcak asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi’nin gerekli dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Geçtiğimiz sene mevsim şartlarından dolayı Belediye ekiplerince Öğretmen Evi kavşağına kadar sıcak asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi'nin gerekli dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.


Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde asfalt ve parke çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bu sene havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek geçtiğimiz sene mevsim şartlarından tamamlayamadığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirmek için ekiplerimiz özverili bir şekilde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yol çalışmalarımızda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

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