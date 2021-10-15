Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde sona gelindi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçeye yeni ve nitelikli sosyal tesisler kazandıran Melikgazi Belediyesi'nin Demokrasi Mahallesinde yapımına başladığı Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi hızla tamamlanıyor.

Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, parkların, yaşam alanlarının, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. Melikgazi sakinlerimize daha nitelikli ve kaliteli hizmet etmek için projelerimize devam ediyoruz. Her bir mahallemizde bir projenin yapımı devam ediyor. Mahallelerde eksiklikleri belirliyor ihtiyaçlara göre projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yapılan hizmetlerimiz gerçekten kayda değer. 2024 yılında inşallah cami, sağlık ocağı ve okul kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezinin üst katı kütüphane olacak. Burasının özellikle gençlerimizin çok işine yarayan bir tesis olacağını düşünüyoruz. Gençlerin rahat konforlu bir alanda ders çalışmaları sağlamak için güzel bir mekanı mahallemize kazandıracağız. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekânları bulunacak. Kadınlarımıza da hitap eden bir yer olacak. Yaşlılarımızın güzel vakit geçireceği ikinci bahar evi de olacak. Yakında tamamlanacak olan tesisimizin şimdiden Kayseri'mize ve Demokrasi Mahallesi halkına hayırlı olmasını dilerim" dedi.