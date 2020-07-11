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Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor’un Süper Lig’den düşmeyeceğine inandığını söyledi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'den düşmeyeceğine inandığını söyledi.


Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, şehre moralsiz dönerken kulübün sponsor firmasının ceosundan tam destek geldi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Rizespor yenilgisi sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden "Önümüzde 3 tane 90 dakika daha var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu saatten sonra ne rakibin ismi, ne formasının rengi, ne de şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Alırız 2 maç. Toplarız en az 6 puan ve ligde kalırız" cümleleri kurdu.


Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, takıma büyük destek veren Alpaslan Baki Ertekin'e sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

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