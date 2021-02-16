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Alpaslan Baki Ertekin yerli aşı için gönüllü oldu

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Üniversitesi geliştirilen ve faz-1 çalışması tamamlanan aşının faz-2 çalışmasına gönüllü oldu.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Üniversitesi geliştirilen ve faz-1 çalışması tamamlanan aşının faz-2 çalışmasına gönüllü oldu.


Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından gönüllü kaynak dosyasının fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yönetimindeki Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama Merkezi (İKUM) tarafından 44 kişide denenerek faz-1 çalışması tamamlanan yerli aşının faz-2 çalışmasına gönüllü oldum. 100 düşük, 100 orta doz, 50 plasebo uygulanacak toplam 250 gönüllüden birisiyim" dedi.

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