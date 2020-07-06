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Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı

Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu.


Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı. Alpay Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.


21 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Alanyaspor maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

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