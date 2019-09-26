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Alper Ulusoy 9.kez yönetecek

Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak maçta Alper Ulusoy 9.

kez düdük çalacak.


Süper Lig Cemil Usta sezonu 6.haftasında Konya'da oynanacak olan Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçına İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy görevlendirdi.


Alper Ulusoy, bugüne kadar 8 kez Konyaspor'un, 8 kez de İstikbal mobilya Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Her iki takım Alper Ulusoy'un yönettiği maçta 4'er kez kazandı. Konyaspor 4 galibiyet 4 beraberlik alırken Kayserispor, 4 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı.


Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak müsabakada Alper Ulusoy,'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapacak. Batuhan Gültek de maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi. Maçın VAR Hakemi Hakan Ceylan olurken AVAR ise Çağdaş Altay oldu.

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