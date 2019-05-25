Altan Aydemir: “Merdiven altı üreticiler vatandaşın sağlığını tehdit ediyor”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yaptığı açıklamada, vatandaşları merdiven altı üreticilere karşı uyardı. Vatandaşların ruhsatı olan yerlerden alışveriş yapmaları gerektiğini kaydeden Aydemir, "Ramazan da oruçlu olduğumuz için günlük kan şekerimiz düşer ve kan şekerimiz düşünce de hemen aklımıza tatlı gelir. Bu aylarda, özelikle de ramazanda tatlı satışlarımıza yoğun rağbet var. Bu yoğunlukta ağzımızın tadının bozulmaması için, bizler oda olarak zaman zaman üyelerimize giderek hem mutfaklarına gidiyoruz hem de ziyaretlerde bulunarak uyarılarda da bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özelikle önerimiz, merdiven altı dediğimiz yani nerede yapıldığı belli olmayan yerlerden alışveriş yapmamalarıdır. Biz burada lokantacı ya da pastacı kardeşlerimizden, ruhsatı olan yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tatlı satışları yoğun olduğu için hemen bir tepsi tatlı yapıp onun satışına bakmaya çalışıyorlar. Biz vergisini veren, istihdam sağlayan, kirasını ödeyen üyelerimizin de her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın da buralardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız alışveriş yaptıkları yerlerin muhakkak ruhsatlarına, imalat belgelerine, izin belgelerine ve özellikle hijyen belgelerine bakmalarını ve kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Biz yönetim olarak geldiğimizde, 'Sıfır hata önce insan sağlığı' diyerek çıktığımız bu yolda, gıdayla uğraştığımız için direkt insana etki edeceği için sıfır hata prensibini hem yönetim hem de üye olarak benimsedik. Devletin kurumları da kontrollerini yapıyorlar ama biz de meslektaşlarımıza bu konuda hem uyarı bağlamında hem de ziyaret bağlamında zaman zaman uğruyoruz. Hani deriz ya, ağzımızın tadı bozulmasın diye. Ağzımızın tadı bozulmadan hem satıcılarımıza hem de alış veriş yapan vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum."