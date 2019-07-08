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Altın madalya kazanan Kayserili okçu Gizem Elmaağaçlı kentin gururu oldu

Türkiye Okçuluk Milli takımında bulunan Gizem Elmaağaçlı, takım arkadaşları ile birlikte altın madalya kazandı.


lmanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen 2019 World Archery Dünya Kupası'nda Türkiye Okçuluk Milli takımı Altın Madalya kazandı. Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gizem Elmaağaçlı'nın da bulunduğu Yeşim Bostan ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Bayan Milli Takımı, Çeyrek Final'de Hindistan'ı eledi. Yarı Final müsabakasında Amerika'yı 231-227 yenerek finale yükselen Bayan Milli okçular, altın madalya için İngiltere ile karşılaştı. Final müsabakasında son derece başarılı bir oyun sergileyen bayan milliler, 232-221'lik skor ile altın madalya kazandırarak İstiklal Marşı'nı okuttu.


3 milli sporcudan birisi olan Kayseri sporcusu Gizem Elmaağaçlı, Kayseri Okçuluk camiasında gurur kaynağı oldu. Gizem Elmaağaçlı, "Şehrimizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.

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