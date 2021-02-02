İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

Kayseri’de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL’lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.

Kayseri'de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL'lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.


Develi ilçesinde kurulu bulunan ve Kanadalı firmanın işlettiği Öksüt Madencilik'te taşeron firma Çiftay tarafından işçilerin maaşına 15 TL'lik zam yapıldı. Dün gece ve bugün sabah sürdürülen görüşmelerden netice alamayan yaklaşık 500 işçi, iş bırakarak eylem yaptı.


Madenden çıkan yaklaşık 500 işçi, 30 kilometre uzaklıktaki ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.