Altına seçim freni

Kayseri'de 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde 237 TL'den satılan altının gram fiyatı, seçimlerin ardından 229 TL'ye düştü.

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen sarraf Metin Meyilli, seçimlerle beraber altının fiyatında azalma olduğunu söyledi. Belirsizliğin ortadan kalktığını kaydeden Meyilli, “Seçimlere yaklaşırken fiyatlarda artış olmuştu. Dolar, Euro ve altın fiyatlarında bir istikrarsızlık olmuştu. Seçimden sonrada tekrardan kıvamına geldi. Fiyatlar biraz düştü. Seçimden önce altının gram fiyatı 237 TL civarındaydı. Şuanda tekrardan 229 TL'lere kadar geriledi. İnşallah bundan sonra yoluna girecektir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Meyilli, “Seçim dönemlerinde bir belirsizlik oluşuyor. İnsanlar yatırımlarını bekletiyorlar, harcamıyorlar. Ondan dolayı işler sakinliyor. İnşallah seçimden sonra millet önünü görecek. 4.5 sene kadar seçim yok. İnsanlar bu arada ekonomiye biraz daha yönelecektir diye düşünüyorum. Daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.