İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altında fırın bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de altında fırın bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'de altında fırın bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Zengin Sokak üzerinde gerçekleşen olayda altında fırın olan apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de güvenlik amacı ile yolu trafiğe kapattı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.