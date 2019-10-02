İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınoluk Melikgazi'nin yeni etkinlik alanına kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi’nde 10 bin 700 metrekare alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet parkurlarının olduğu yeni etkinlik alanı yapıyor.

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde 10 bin 700 metrekare alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet parkurlarının olduğu yeni etkinlik alanı yapıyor.


Çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesinin yapıldığını ve şehrin batı bölgesine bir etkinlik alanı kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


“Doğu bölgesinde de olmak üzere Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde de bir etkinlik alanı düzenledik. 10 bin 700 metrekare alanda çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanı inşa ederken; devamında bulunan alanda etkinlik alanı ve çayırı oluşturduk. Büyük çim alanın çevresinde koşu ve yürüyüş yolu yapılacak. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapabilir, keyifli zaman geçirebilirler. Çevresinde de insanların dinlenmesi için oturma banklarımız olacak. Melikgazili hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.