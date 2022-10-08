Altıntepe Semt Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencilerine özel etkinlik

Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan ve öğrenciler için ideal ders çalışma mekanlarından olan Altıntepe Semt Kütüphanesi'nde çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Mehmet Alçı İlkokulu öğrencilerine yönelik yapılan organizasyonda, çocuklara kütüphane ortamını tanıtmak, kütüphane ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla tanıtım ve resim boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra sınıf anneleri ve öğretmenleri de katıldı. İlk olarak kütüphaneyi gezen çocuklar burada ders çalışma ortamını tanıyarak kütüphanedeki kitapları inceledi. Ardından kütüphane bahçesinde kendileri için hazırlanan alana geçen çocuklar burada kütüphane görevlileri tarafından kendilerine hediye edilen balonlarla oynayarak boyama kitaplarını boyadı.

“KÜTÜPHANEYİ ÇOK SEVDİK, TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA”

Etkinlikte konuşan Sınıf Annesi Canan Sertkaya, organizasyonu değerlendirirdi. Çok mutlu olduklarını söyleyen Sertkaya, "Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir mekan bizi burada çok güzel ağırladılar. Burada çocukların kitaplarla kaynaşmasını ve kütüphane ortamını görmeleri sağlanmış oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey'e teşekkür ederim" dedi.

Kütüphaneye gelen öğrenciler de kütüphaneyi çok beğendiklerini söyleyerek Bakan Yalçın'a teşekkür etti. Düşüncelerini dile getiren minik öğrenci İbrahim Ata, “Kütüphaneyi çok güzel süslemişler, kütüphaneyi ve kitapları çok sevdim. Başkan Amcaya çok teşekkür ederim böyle bir kütüphane yaptığı için” dedi. Kütüphaneyi çok sevdiğini ifade eden bir diğer öğrenci Behiye Ecran da kütüphanenin çok güzel olduğunu belirterek, “Başkan Amca çok güzel bir kütüphane yapmış kendisine çok teşekkür ederim. Burası çok güzel, ablaların çalışmalarını ve buradaki kitaplar çok sevdim.” diye konuştu.