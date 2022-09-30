Altyapı çalışmaları tamamlanan Güllüce Mahallesi yeni sosyal donatılarına kavuştu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Güllüce Mahallesi'nde uzun süredir beklenen altyapı sorunlarını giderilmesinin ardından, üstyapı alanında ise yapımı tamamlanan ve vatandaşların keyifli zaman geçirip sosyalleşebileceği sosyal donatıları yerinde inceledi.

Bünyan Güllüce Mahallesi'nde uzun süredir beklenen altyapı sorununun Bünyan Belediyesi tarafından giderilmesinin ardından üstyapı alanında ise mahallelilerin sosyalleşip keyifli zaman geçirebilmesi için Kayrasın Mesire Alanı'nda yapımı tamamlanan sosyal donatıları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kaymakam Turgut Gülen ile birlikte yerinde inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, ‘' Güllüce Mahallemizde uzun süredir devam eden ve yapımının uzun zaman alacağı düşünülen kanalizasyon sorununu 6 ay gibi kısa bir sürede giderdik. Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra Kayrasın Mesire Alanımıza modern mangallı kamelyalar kurarak ailelerimizin keyifli zaman geçirip sosyalleşebileceği bir piknik alanı oluşturmuş olduk. Kısa sürede yapımını tamamladığımız çalışmalarımızın mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.