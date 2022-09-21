Alzheimer hastalarına 'özel proje'

Memduh Büyükkılıç, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 21 Eylül Alzheimer Günü etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, dernekle işbirliği halinde Alzheimer hastaları için önemli bir proje hazırlayacaklarını söyledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nda gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doçent Dr. Hatice Köse Özlüce, doktorlar, sağlık çalışanları ve hasta yakınları katıldı. Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlikte yaptığı konuşmada, bir belediye başkanından öte bir nöroloji uzmanı doktor olarak burada bulunmayı tercih edeceğini ifade ederek, “Sizlerle birlikte olmak, sizlerin hatıralarını dinlemek hepimiz için etkileyicidir. Bu alanda toplumda olumlu yönde bilinçlenme oluşmaya başladığını görmek, bizleri sevindiriyor. İnşallah daha fazla gayret göstermeliyiz. Daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor” dedi.

"6 bini aşkın vatandaş bu hastalıkla mücadele ediyor"

Kayseri'de 6 bini aşkın bu hastalıkla mücadele eden vatandaş olduğunu belirten Büyükkılıç, “Bir başkandan öte doktor olarak Kayseri'mizde 6 bin resmi kayıtlı hasta olduğunun, kayıtlı olmayan hastaları da paylaşarak, bu rakamın daha üzerinde olduğunun bilincindeyiz. Bu tür yakınlarında rahatsızlığı olan kesimler özellikle saklarlar, aile içerisinde bilinir ama bu toplumda saklanır, paylaşılmak istenmez. Çünkü bunu bir eksiklik olarak görürler. Gözümüzde büyüttüğümüz, gerçekten büyüklerimiz sonra küçülüyorlar, adeta bebek niteliğinde gözükmeye başlıyor. İster istemez toplumda saklanıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, dernekle işbirliği halinde Alzheimer hastaları için önemli bir proje hazırlayacaklarını duyurarak, “Hepimizin bu konuya yönelmesi gerekiyor, sosyal içerikli büyük bir çalışma yaparak, üzerimize ne düşüyorsa yapma mantığında, günlük onları meşgul edici çalışmaları içerecek bir anlayış içerisinde misafir edip, sabah teslim alıp, akşam evlerinde kalmalarını sağlayacak şekilde bir çalışma yapmanın doğru olacağı kanaatini ilk etapta buradan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere teknoloji bağımlılığı uyarısı

Gençlere de seslenen Büyükkılıç, şu nasihatlerde bulundu:

“Elbette alkol, nikotin bağımlılığı olduğu gibi teknoloji bağımlılığının da bu alanda çok örseleyici, altyapı oluşturduğunu bir nörolog olarak hatırlatmak istiyorum. Bilgisayar, akıllı telefon, teknoloji önemli ama bu teknolojiyi yerli yerinde kullanmayıp, elimizde bir oyuncak gibi bu aletleri uzun süreli kullandığımız zaman hafızamızda bellekte kaybolmanın ve tahribatın olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu da Alzheimer'e zemin hazırlamakta, daha sonraki süreçte Alzheimer'ın tetikleyicisi olduğunu şimdiden bir ağabeyleri, büyükleri olarak hatırlatmak isterim. Bu bağımlılığı giderecek çalışmalar, bilgilendirmeler yapılması gerekir. Alzheimer ile ilgili dünyada 21 Eylül Alzheimer Günü olarak belirlenmiş, demek ki önemli bir rahatsızlık ve tablo ki dünya genelinde bu konuda karar alınmış. Bunu bizim iyi değerlendirmemiz, toplumu bilinçlendirmemiz, gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Bu alanda bir çalışmayı projelendirerek Kayseri'mizi kompakt bir çalışmayla buluşturmayı önemsediğimizi hatırlatıyorum.”

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerin bu konuda öncü olması, sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini, yaptıkları onlarca sosyal proje olduğunu ve bu alanda daha fazlasını yapma yönünde bir irade gösterilmesi gerektiğini anlatarak, Hospice Projesi ve Hasta Yakınları Misafirhanesi projesi gibi anlamlı çalışmalardan bahsetti.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doçent Dr. Hatice Köse Özlüce de Alzheimer hastalığı hakkında detaylı bilgiler vererek, şunları kaydetti:

“Yuvalarımıza davetsiz giren, en yakınları bile yabancılaştıran sinsi bir hastalıktır. O güne kadar akıl veren büyüklerimizi bakıma muhtaç hale getiren, anılarını, hatıralarını silen ve tüm yeteneklerini yavaş yavaş yok eden ilerleyici ve geri dönüşümsüz beyin hasarına verilen isim. Unutkanlık ile başlayan hastalık, giderek ilerliyor. Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri şubesi olarak 2011'den bu yana tamamen gönüllülüğü esasına dayanarak hizmet vermeye devam etmektedir. Derneğimiz kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları mahalli, mülki, idari teşkilatlarla yoğun iş birliği içerisinde kurumların koşulsuz destekleriyle ayakta kalmaya devam edecek. Bu sayede bize ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarına ulaşabilmemizi sağlayan bizleri her yönde destekleyen tüm yüce gönüllü dostlarımızı teşekkürü borç bilirim.”

“Onlar unutur, lütfen siz unutmayın”

Alzheimer hastası yakını olan Deniz Özdoğan ise dedesi vasıtasıyla bu hastalığı 10 yıl boyunca deneyimlediğini dile getirerek, “Dedemin rutin kontrollerini yaptırdığımız esnada, Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendik. Zaman ilerledikçe yakın çevresini, etrafındaki insanları tamamen hafızasından silmeye başladı. Hastalık zamanla ilerlemeye devam ettikçe kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Ben bu hastalığı çok genç bir yaşta keşfetmiş bir insan olarak şunu belirtebilirim ki Alzheimer hastaları kadar hasta yakınları da bu hastalıktan çok fazla zarar görüyorlar. Ben dedeme çok değer veriyordum, benim için arkamda bir dağ gibi gördüğüm bir insandı fakat bu kadar önemsediğim, bu kadar büyüttüğüm bir insanın bir anda bir bebek kadar küçüldüğünü görmek şahsen benim hazmedemeyeceğim bir durum haline geldi” ifadelerini kullandı.

Özdoğan, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlüce'ye ilgi alakasından dolayı teşekkür etti. Alzheimer hastası yakını bulunanlara tavsiyelerde bulunan Özdoğan, “Onlar unutur, lütfen siz unutmayın” dedi.

Etkinlik çerçevesinde mini konserde Başkan Büyükkılıç, katılımcılar ile birlikte Gesi Bağları türküsünü de söylemeyi ihmal etmezken, günün anısına kendisine çiçek takdim edildi.