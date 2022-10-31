Amaratspor ilk galibiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Amaratspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Amaratspor, ligin 8. haftasında galibiyetle tanıştı. Mavi beyazlılar dün oynadığı maçta Trend Gayrimenkul'u 1-0 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu maçta Trend Gayrimenkulspor'u Oğuzhan Çoban'ın golü ile yenen Amaratspor, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Geride kalan 8.hafta sonunda ilk galibiyetini alan Amaratspor puanını 4'e çıkarttı.

8. hafta sonunda 7 maça çıkan mavi beyazlılar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 4 gol atıp, 36 gol yedi. Amaratspor, ligin 9. haftasını hükmen galibiyetle kapatacak.