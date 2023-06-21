Amatör Küme'de mücadele eden Amaratspor, yeni sezon öncesi antrenör Kerim Çona ile anlaştı.

Amatör Küme ekiplerinden Amaratspor'da Kerim Çona dönemi başladı. 2023-2024 sezonunda 1. Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanan Amaratspor'da geçen sezon Kayseri simya Koleji'nde görev yapan antrenör Kerim Çona ile anlaştı. Tecrübeli antrenör Kerim Çona'nın yardımcılığına ise İsmail Aydoğdu getirildi.

Amaratspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kerim Çona yuvaya döndü. 2023 -2024 sezonunda Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan takımımız antrenörlük koltuğuna eski hocamız Kerim Çona'yı getirdik. Kerim Çona'nın yardımcılığını ise İsmail Aydoğdu yapacak. Kulüp Asbaşkanımız Hüseyin Yücel ile bir araya gelen antrenör Kerim Çona resmi imzayı attı” denildi.