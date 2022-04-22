İhlas Haber Ajansı

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Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 5.

Bölge Play-Off son maçında Ankara T.K.İ ile 1-1 berabere kalan Amasyaspor 1968 FK, şampiyon olarak adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.


Maçın son düdüğünün ardından şampiyon olan Amasyaspor 1968 FK taraftarı sahaya inerek şampiyonluğu kutladılar.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Raşit Yorgancılar, Tolga Dede, Mehmet Öcal


Amasyaspor 1968 FK: Ümit Kurt, Kadir Doğukan, Emre Batı, Artun Kütükçü, Muhammed Sak, (Kadir Baylan dk. 89 ?), Tugay Tiryaki, Burhanettin Sever, Emin Akyıldız, Kadir Samet Eser (Emin Soğuk dk. 74), Yasin Berkay Yalçın, Sefa Turan


Ankara T.K.İ: Seyfullah Dere, Çağatay Özkan, Berkay Yücesoy, Mert Tutar (Yusuf Tosun dk. 58), Metehan Cavit Yıldırım, Metin Aydın, Yiğit Ener Aydın, Hüseyin Değer, Hamit Kargın, İsmail Alper Hacıoğlu


Goller: Emin Akyıldız (dk. 84) (Amasyaspor 1968 FK), Yiğit Ener Aydın (dk. 42) (Ankara T.K.İ)

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