Amatör fikstür çekimi 17 Ağustos'ta yapılacak

00'de Sümer Amatör Evin'de gerçekleştirilecek.

2019-2020 futbol sezonunda Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme fikstür çekimi heyecanı yaşanıyor. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yapılacak olan fikstür çekimine Süper Aamtör Küme ve Birinci Amatör Küme kulüplerinin yetkilileri ve ASKF yönetiSüper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme ligleri ise 14-15 Eylül 2019 tarihinde 1.hafta maçları ile başlayacak. Süper Amatör Küme'de yeni sezonda 14 takım ve Birinci Amatör Küme'de ise 20 takım mücadele edecek. Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan takımlar; Trend Gayrimenkulspor, Kayseri Yolspor, Develispor, Buğdaylıspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Demirspor, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Gençlerbirliği, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Kocasinan Ülküspor, Kayseri Sağlıkspor ve Özvatan Gençlikspor takımları mücadele edecek.

Birinci Amatör Küme'de ise; Başakpınar Belediyespor, Gültepespor, Akkışla Gençlikspor, Erkiletspor, Kayserigücü FK, Sanayi Esnafspor, Kayseri Yavuzspor, Amarat Gençlikspor, Tomarza Belediyespor, Argıncıkspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncık Esnafspor, Yahyalı Yerköyspor, Yeşilhisar Belediyespor, Yeni Esenspor, Kayseri Güneşspor, Makfitspor, Kayseri Kafkasspor, Palasspor ve Kayseri OSB Atletikspor takımları mücadele edecek.