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Amatör Futbol 2.Tescil ve Transfer dönemi uzatıldı

15 Şubat 2019 tarihinde sona ermesi planlanan 2018-2019 Sezonu Amatör Futbol 2.

Tescil ve Transfer Dönemi, lig planlamalarının etkilenmesinden dolayı 20 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar uzatıldı.


03 Ocak'ta başlayan 2.Tescil ve Transfer dönemi 15 Şubat Cuma günü sona ermesi bekleniyordu ancak TFF Amatör Futbol İşler tarafından transfer dönemi 20 Şubat'a kadar uzattı. 20 Şubat'a kadar takımlar tescil ve transferlerini gerçekleştirebilecek. Amatör futbol ligleri, karşılaşmalarda artan şiddet ve yaşanan üzücü olaylar nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde oynanmamıştı.

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