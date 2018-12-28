İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amatör futbol maçlarına erteleme yok

Kayseri’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, amatör maçların ise ertelenmeden açıklanan programa bağlı olarak oynatılacağı duyuruldu.

Kayseri'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, amatör maçların ise ertelenmeden açıklanan programa bağlı olarak oynatılacağı duyuruldu.


Kayseri'de yarın ve Pazar günü 3 farklı ligde toplam 24 karşılaşma oynanacak. Futbol İl Temsilciliği ve ASKF görevlileri sahalardaki incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemeler sonrasında yarın ve Pazar günü amatör maçların oynanabileceği kararı verildi. Hafta sonu deplasmanlarda ise Başakpınar, Yeşilhisar ve Develi Statları'nda maç var. Bu üç merkezde aranarak sahaların elverişli olduğu bildirilince maçların sorunsuz oynatılmasına karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.