Amatör futbol maçlarına erteleme yok

Kayseri'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, amatör maçların ise ertelenmeden açıklanan programa bağlı olarak oynatılacağı duyuruldu.

Kayseri'de yarın ve Pazar günü 3 farklı ligde toplam 24 karşılaşma oynanacak. Futbol İl Temsilciliği ve ASKF görevlileri sahalardaki incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemeler sonrasında yarın ve Pazar günü amatör maçların oynanabileceği kararı verildi. Hafta sonu deplasmanlarda ise Başakpınar, Yeşilhisar ve Develi Statları'nda maç var. Bu üç merkezde aranarak sahaların elverişli olduğu bildirilince maçların sorunsuz oynatılmasına karar verildi.