Amatör futbolcudan muhteşem frikik

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan maçta Kocasinan Ülküsporlu Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci sadece topu seyretmekle yetindi.

Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan maçta Kocasinan Ülküspor ve Trend Gayrimenkulspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 28. dakikasında Kocasinan Ülküspor, Çağlar ile serbest vuruş kullandı. Çağlar'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluşurken, kaleci Ebubekir sadece topu seyretmekle yetindi.

Karşılaşmayı Kocasinan Ülküspor 3-1 kazandı.