Amatör futbolcular için düğün salonu

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Sümer Amatör Evi içerisinde futbolcu bekar gençler için güzel bir proje hazırlatıyor. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Amatör Evi içerisindeki kıraathaneyi kapattıklarını ve burayı düğün salonuna çevirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Önal, bekar futbolcuların burada daha uygun bir fiyata düğün yapabilmelerini arzuladıklarını ifade etti. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Fiyatlar biliyorsunuz aşırı arttı. Orayı bir kafe, restoran, butik düğün salonu yapma şansımız var. Burası Büyükşehir belediyesinin. Eğer belediyemiz izin verirse bunu yapmak istiyoruz. Memduh Büyükkılıç başkanımızın bu isteğimizi kabul etmesini diliyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçirilirse hem düğünleri indirimli olur, hem insanların oturup gazete okuyabileceği bir yer olur. Artık oranın lokal veya kahve olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.