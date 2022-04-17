İhlas Haber Ajansı

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Amatör Lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler

Kayseri 1.

Amatör Küme 5. haftasında oynanan Sindelhöyükspor ile Talas İdmanyurdu maçına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, römork ve kamyonların üzerine çıkarak maç izlediler.


Sindelhöyükspor - Talas İdmanyurdu maçı Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı'nda oynandı. Maça Sindelhöyük halkı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Statta tribün olmayınca vatandaşlar maçı kamyon, römork ve araçların üzerine çıkarak izledi.


Çekişmeli geçen maçı ev sahibi Sindelhöyükspor 4-2 kazandı.

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