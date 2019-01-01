Amatör maçlar iptal

Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle dikkat çekici bir karar alındı. TFF konu ile ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacaktır."

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, konu ile ilgili olarak, ''Şiddet olayları nediniyle acil bir karara imza atıldı. Bizde Amatör spor Kulüpleri Federasyonu olarak TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı bu kararı destekliyoruz. Haftasonu Kayseri'de amatör maçlar oynanamayacak'' diye konuştu.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti. Bu olay amatör maçların iptal edilmesinde önemli bir etken oldu.