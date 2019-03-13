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Amatör maçlar öncesi bir dakika saygı duruşu yapılacak

Kayseri’de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

Kayseri'de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, haftasonu oynanacak olan tüm amatör maçlar öncesinde 1 dakika saygı duruşu yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili olarak ASKF'den yapılan açıklama şu şekilde: ''18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle, savaşta hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına 16 - 18 Mart tarihleri arasında ilimizde oynanacak olan tüm Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ve Amatör yerel lig müsabakaları öncesinde (1) bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararlaştırılmıştır.''

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