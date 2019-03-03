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Amatör maçta büyük kovalamaca ve kavga

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor maçında üst üste çıkan kırmızı kartlar sonrasında kavga yaşandı.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor maçında üst üste çıkan kırmızı kartlar sonrasında kavga yaşandı.


Ligin ikinci haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan maçta Anadolu Yıldızları'nın 3-1 kazandığı maçın 70. dakikasında yaşanan olaylar maçın önüne geçti. İki takım oyuncuları arasında yaşanan ve uzun süre yatıştırılamayan olaylarda oyuncuların birbirine attığı tekmeler ve sahada yaşanan kovalamacalar dikkat çekti.


Kırmızı kart sonrası çıkan kavga saha dışında da devam etti. Güvenlik güçlerinin araya girmesine rağmen hakeme itirazların devam ettiği sahada hakem 5 kırmızı kart gösterdi.


Maç sonrasında hakemler güçlükle soyunma odasına gidebildi.

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