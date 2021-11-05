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Amatör'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2.

haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile başladı.


Süper Amatör Küme'de 2.hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


07 Kasım 2021 Pazar


Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor - Ramazan Haymana


Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlikspor -Kemal Hattioğlu


Kayseri Gençlerbirliği - Buğdaylıspor - Ahmet Ulu


Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK ile Kayseri Yolspor- Süha Adıyaman


Talas Anayurtspor-Hacılar Erciyesspor- Hüseyin Keğin


Başakpınar Belediyespor-OSB Atletikspor -Cemal Emre Gömeç


Esentepespor-Erciyes Esen Makinaspor- Hüseyin Otyakmaz


Sanayi Esnafspor-Amaratspor-Mehmet Altıparmak


Kasyeri Yavuzspor-Reşadiye Gençlikspor-Burak Altınel


Kayseri Şekerspor-Gültepespor - Mehmet Ekmekyermez

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