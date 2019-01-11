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Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 15.

Hafta ve Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.Haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Ayrıca, Süper Amatör Küme'nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme 15.haftasında 12 ve 13 Ocak'ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler de belirlendi. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme A-B Gruplarının 15.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Maçları ve Hakemleri


12 Ocak 2019 Cumartesi


Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Hüseyin Keğin


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel


Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Emre Ünlü


13 Ocak 2019 Pazar


Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Emre Altun


Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin


Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor: Esat Sabuncu


Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin


Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maçları ve Hakemleri


12 Ocak 2019 Cumartesi


Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Alim Kandemir


Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk


13 Ocak 2019 Pazar


Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış


Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Cem Eray Eşmekaya


Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana


Kayseri Yavuzspor-Argıncıkspor: Mehmet Koç


Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Arman Erkılıç


Yerköyspor-Barogücü: Bilge Kaan Çakır


Tomarza Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar


Kayseri Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan ekren

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