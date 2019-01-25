Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başlarken, Birinci Amatör Küme'de ise 15.hafta heyecanı yaşanacak. Bir birinden zorlu maçların oynanacağı müsabakalarda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde;
Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;
Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Bilge Kaan Çakır
Özvatan Gençlikspor-Demirspor: Esat Sabuncu
Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Volkan Oğuz
Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin
Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin
Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ali Yurtsevenyener
Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;
Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Emre Altun
Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Erol Eroğlu
Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar
Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk
Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Pakırcı
Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861Spor: Arman Erkılıç
Yerköyspor-Barogücü: Emre Ünlü
Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış
Yavuzspor-Argıncıkspor: İsmail Sakar
Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan Ekren