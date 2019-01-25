Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başlarken, Birinci Amatör Küme'de ise 15.hafta heyecanı yaşanacak. Bir birinden zorlu maçların oynanacağı müsabakalarda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde;

Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;

Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Bilge Kaan Çakır

Özvatan Gençlikspor-Demirspor: Esat Sabuncu

Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Volkan Oğuz

Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin

Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin

Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ali Yurtsevenyener

Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;

Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Emre Altun

Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Erol Eroğlu

Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar

Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk

Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Pakırcı

Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861Spor: Arman Erkılıç

Yerköyspor-Barogücü: Emre Ünlü

Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış

Yavuzspor-Argıncıkspor: İsmail Sakar

Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan Ekren