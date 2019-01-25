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Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.


Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başlarken, Birinci Amatör Küme'de ise 15.hafta heyecanı yaşanacak. Bir birinden zorlu maçların oynanacağı müsabakalarda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde;


Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;


Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Bilge Kaan Çakır


Özvatan Gençlikspor-Demirspor: Esat Sabuncu


Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Volkan Oğuz


Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin


Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin


Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ali Yurtsevenyener


Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;


Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Emre Altun


Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Erol Eroğlu


Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar


Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk


Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Pakırcı


Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861Spor: Arman Erkılıç


Yerköyspor-Barogücü: Emre Ünlü


Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış


Yavuzspor-Argıncıkspor: İsmail Sakar


Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan Ekren

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