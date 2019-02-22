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Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 20.

hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 1.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 20.HAFTA


Gültepespor-Başakpınar Belediyespor -Emre Altun-Gökhan Erzin-Mustafa Soner Yüce


Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor -Alim Kandemir-Furkan Ulu-Burhan Başpınar


Kayseri Demirspor-Gençlerbirliği- Mehmet Koç-Ö.Hürcan Yücel-Mustafa Soner Yüce


Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor- Hüseyin Otyakmaz-Osman Baruk-Burhan Başpınar


Özvatan Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor - Bilge Kaan Çakır-Furkan Ulu-Turan Çelik


Akkışla Gençlikspor-Kayseri Yolspor -Ali Etlikçi-Muhammed Boylu-Bekir Kahraman


İKİNCİ AMATÖR KÜME 1.HAFTA


Sosun Birlikspor-Göktürkspor - Ahmet Ulu-Erkan Kırçıl-Serkan Yıldırım


Güneşli Gençlikspor-Sümerspor - Erhan Güneş-Harun Soyeşik-Mehmet Kaya


K.Olimpikspor-Anadolu Yıldızları - Cemal Emre Gömeç-Gökhan Erzin-Dursun Asutay


Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor -Erol Eroğlu-Fatih Yıldırım-Deniz Apaçık


Makfitspor-Kılıçaslan Yıldızspor - Arman Erkılıç-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal


Kıranardı Belediyespor-A.Kızılırmakspor - Mehmet Altıparmak-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal


Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor -Osman Susamış-Abdülkadir Keğin-H.Batuhan Özlü


Bünyan Belediyespor-Fevzi ÇAkmakspor - Ahmet Pakırcı-Birtan Ekren-Resul Kural


Palasspor-Sarızspor - Şaban Elbaşı-Hüseyin Gencan-İzzet Samur


Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor - Mehmet Yeniay- Salih Ulusoy-Ömer Yalçın


Büyüleyenspor-KAfkasspor - Aydoğan Mantar-Yaşar Başağıl-Züfer Yalçın


Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu - Esat Sabuncu-Erkan Kırçıl-Mehmet Türk


Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor -Rıza Öztürk-Harun Soyeşik-Samet Uzun


İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor-Murat Özçetin-Kemal Deliktaş-Murat Yakut

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