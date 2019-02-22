Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 20.
hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 1.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 20.HAFTA
Gültepespor-Başakpınar Belediyespor -Emre Altun-Gökhan Erzin-Mustafa Soner Yüce
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor -Alim Kandemir-Furkan Ulu-Burhan Başpınar
Kayseri Demirspor-Gençlerbirliği- Mehmet Koç-Ö.Hürcan Yücel-Mustafa Soner Yüce
Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor- Hüseyin Otyakmaz-Osman Baruk-Burhan Başpınar
Özvatan Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor - Bilge Kaan Çakır-Furkan Ulu-Turan Çelik
Akkışla Gençlikspor-Kayseri Yolspor -Ali Etlikçi-Muhammed Boylu-Bekir Kahraman
İKİNCİ AMATÖR KÜME 1.HAFTA
Sosun Birlikspor-Göktürkspor - Ahmet Ulu-Erkan Kırçıl-Serkan Yıldırım
Güneşli Gençlikspor-Sümerspor - Erhan Güneş-Harun Soyeşik-Mehmet Kaya
K.Olimpikspor-Anadolu Yıldızları - Cemal Emre Gömeç-Gökhan Erzin-Dursun Asutay
Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor -Erol Eroğlu-Fatih Yıldırım-Deniz Apaçık
Makfitspor-Kılıçaslan Yıldızspor - Arman Erkılıç-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal
Kıranardı Belediyespor-A.Kızılırmakspor - Mehmet Altıparmak-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal
Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor -Osman Susamış-Abdülkadir Keğin-H.Batuhan Özlü
Bünyan Belediyespor-Fevzi ÇAkmakspor - Ahmet Pakırcı-Birtan Ekren-Resul Kural
Palasspor-Sarızspor - Şaban Elbaşı-Hüseyin Gencan-İzzet Samur
Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor - Mehmet Yeniay- Salih Ulusoy-Ömer Yalçın
Büyüleyenspor-KAfkasspor - Aydoğan Mantar-Yaşar Başağıl-Züfer Yalçın
Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu - Esat Sabuncu-Erkan Kırçıl-Mehmet Türk
Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor -Rıza Öztürk-Harun Soyeşik-Samet Uzun
İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor-Murat Özçetin-Kemal Deliktaş-Murat Yakut