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Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.

Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 3.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME


Kocasinan Ülküspor-Gençlerbirliği: Şaban Elbaşı, Harun Soyeşik, Hakan Çam


Demirspor-Yahyalıspor: Emre Altun, Gökhan Erzin, Furkan Ulu


K.Şekerspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Yeniay, Salih Ulusoy, Hüseyin Gencan


Özvatan Gençlik-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin, Burhan Başpınar, Mustafa Soner Yüce


E.M.Belsinspor-Develispor: Rıza Öztürk, Kemal Hattatioğlu, Furkan Uçar


Akkışla Gençlik-Başakpınar Belediye: Suat Alptekin, Yunus Emre Gerez, Yaşar Başağıl


İKİNCİ AMATÖR KÜME


Yeni Erciyesspor-Büyüleyenspor: Hakan Çam, Gökhan erzin, Furkan Ulu


Kıranardı Belediye-Yeşilhisar Gençlik: Kemal deliktaş, Mehmet Kaya, Deniz Apaçık


Makfitspor-İncesu Gençlik: Birtan Ekren, Emre Ünlü, Bekir Kahraman


Sosun Birlik-Kocasinan Gençlik: Esat Sabuncu, Kemal Deliktaş, Samet Uzun


Güneşli Gençlik-Y.Beyazıt şafak: Özgür Gök, Harun Soşeşik, S.Cihat Çavuşoğglu


Mevlana Yıldız-Kuşçumithatpaşa: Cemal Emre Gömeç, Özgür Gök, Resul Kural


Sarızspor-Sümerspor: Aydoğan Mantar, A.Sinan Berköz, Ömer Yalçın


Anadolu Yıldızları-Kayseri İdmanyurdu: Arman erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya


Göktürkspor-Fevzi Çakmakspor: Mehmet altıparmak, Dursun Asutay, Ahmat Kaya


Olimpikspor-Kafkasspor: Mustafa Emre Doğruer, Mehmet Altıparmak, Mehmet Buğra İğde


BünyanBelediye-Kılıçaslan yıldız: Emre Ünlü, Muhammed Boylu, Hakkı Batuhan Özlü


FelahiyeBelediye-Cırgalanspor: Ahmet Pakırcı, Fatih Yıldırım, Onur Öztal


Palasspor-Gaziosmanpaşa: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Abdülkadir Keğin


BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ


Argıncık Esnasfpor-Erkiletspor: Onur Öztal, Hüseyin Gencan, Mehmet Karakaya


Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: Ahmet sinan Berköz, Okan Ceylan, Fatih Mehmet Koç


Yolspor-Anadolu Yıldızları: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih mehmet Koç


K.Şekerspor-Kocasinan Gençlik: Hakkı Batuhan Özlü, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım


E.L.Belsinspor-Kayseri İdmanyurdu: Mehmet Altıparmak, Dursun Asutay, Bekir Kahraman


U-17 PLAY-OFF


Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor: Oğuzhan Çadır, Özgür Gök, Furkan Uçar


Talasgücü Belediye-K.Şekerspor: Bilge Kaan Çakır, Gökhan Erzin, Furkan Ulu


Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor: Ömer Hürcan Yücel, İzzet Samur, Mehmet türk


U-15 PLAY-OFF


Talasgücü Belediye-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç, Eren Macit


Erkiletspor-Kayseri Atletikspor: Mustafa Kalaycı, İzzet Samur, Zeynel Abidin Çınar


Kocasinan Şimşek-Barogücü: Deniz Apaçık, Okan Ceylan, Resul Kural

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