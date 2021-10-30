Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1.
haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu bugün oynanacak maçla başlayacak. Ligin ilk maçında bugün Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de Sümer Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
30 Ekim 2021 Cumartesi
Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor: Necati Selçuk Şahin
31 Ekim 2021 Pazar
Amarat Gençlikspor-Başakpınar Belediyespor: Ahmet Pakırcı
Gültepespor-Kocasinan Ülküspor: Hüseyin Keğin
Kayserigücü FK-Kayseri Yavuzspor: Rıza Öztürk
Tomarza Belediyespor-Esentepespor: Ali Etlikçi
Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor: Alim Kandemir
Erciyes Reşadiye Gençlik-Kayseri Gençlerbirliği: Cem Eray Eşmekaya
Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor: Hüseyin Otyakmaz
OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Ulu
Özvatan Gençlikspor-Sanayi Esnafspor: Erol Eroğlu