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Amatör'de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1.

haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu bugün oynanacak maçla başlayacak. Ligin ilk maçında bugün Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de Sümer Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


30 Ekim 2021 Cumartesi


Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor: Necati Selçuk Şahin


31 Ekim 2021 Pazar


Amarat Gençlikspor-Başakpınar Belediyespor: Ahmet Pakırcı


Gültepespor-Kocasinan Ülküspor: Hüseyin Keğin


Kayserigücü FK-Kayseri Yavuzspor: Rıza Öztürk


Tomarza Belediyespor-Esentepespor: Ali Etlikçi


Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor: Alim Kandemir


Erciyes Reşadiye Gençlik-Kayseri Gençlerbirliği: Cem Eray Eşmekaya


Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor: Hüseyin Otyakmaz


OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Ulu


Özvatan Gençlikspor-Sanayi Esnafspor: Erol Eroğlu

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