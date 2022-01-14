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Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 10.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Sanayi Esnafspor-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak


Esentepespor-Tomarza Belediyespor: Kemal Hattatioğlu


Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor: Ali Etlikçi


Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina:Cem Eray Eşmekaya


Talas Anayurtspor-OSB Atletikspor: Yusuf Uğurlu


Başakpınar Belediyespor-Amarat Gençlikspor: Alim Kandemir


Kocasinan Şimşekspor -Buğdaylıspor: Ahmet Pakırcı


Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü FK: Caner Kalem


Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik: Esat Sabuncu


Kocasinan Ülküspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz

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