Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Sanayi Esnafspor-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak

Esentepespor-Tomarza Belediyespor: Kemal Hattatioğlu

Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor: Ali Etlikçi

Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina:Cem Eray Eşmekaya

Talas Anayurtspor-OSB Atletikspor: Yusuf Uğurlu

Başakpınar Belediyespor-Amarat Gençlikspor: Alim Kandemir

Kocasinan Şimşekspor -Buğdaylıspor: Ahmet Pakırcı

Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü FK: Caner Kalem

Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik: Esat Sabuncu

Kocasinan Ülküspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz