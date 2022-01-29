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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar gün oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Buğdaylıspor - Kasyeri Gençlerbriliği: Nail Berkant Sarıkaya


Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu


Sanayi Esnafspor-Amarat Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç


Erciyes Esen Makina - Esentepespor: Necati Selçuk Şahin


Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Ulu


Kayseri Şekerspor-Gültepespor: Kemal Hattatioğlu


Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Çıtak


Kayseri Yolspor- Kayserigücü FK: Yusuf Uğurlu


OSB Atletikspor-Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

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