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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 13.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. A Grubunda haftanın en önemli maçında Kayseri Şekerspor ile Amarat Gençlikspor maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Sanayi Esnafspor-Kocasinan Ülküspor: Ahmet Ulu


Erciyes Esen Makina -Buğdaylıspor: Yusuf Uğurlu


Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlikspor: Necati Selçuk Şahin


Tomarza Belediyespor-Kayseri Gençlerbriliği: Cemal Emre Gömeç


Kayserigücü FK-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Pakırcı


Erciyes Reşadiye Gençlikspor -Esentepespor: Hüseyin Otyakmaz


Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Cem Eray Eşmekaya


Gültepespor- OSB Atletikspor: Volkan Oğuz


Hacılar Erciyesspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

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