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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Amarat Gençlikspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz


Esentepespor-Kocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu


Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: Ahmet Ulu


Başakpınar Belediyespor-Özvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya


Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Erciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak


Kayseri Şekerspor-Talas Anayurtspor: Ramazan Haymana


Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: Hüseyin Keğin


Kocasinan Ülküspor-OSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya

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