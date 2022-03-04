Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Amarat Gençlikspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz

Esentepespor-Kocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: Ahmet Ulu

Başakpınar Belediyespor-Özvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Erciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak

Kayseri Şekerspor-Talas Anayurtspor: Ramazan Haymana

Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: Hüseyin Keğin

Kocasinan Ülküspor-OSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya