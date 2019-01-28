Amatörde haftanın maç sonuçları

1 aydır yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mustafa Hür Öztürk Süper amatör Kümede 15.hafta ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.hafta maçları ile müsabakalar oynandı.

Süper Amatör Kümede oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atılırken, Birinci Amatör Küme'de oynanan 9 karşılaşmada 26 gol atıldı. Bir karşılaşma ise sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi.

Süper Amatör Küme Maç Sonuçları

Özvatan Gençlikspor 1-0 Kayseri Demirspor

Develispor 1-4 Yahyalıspor

Gültepespor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor

Başakpınar Belediyespor 1-2 Kayseri Yolspor

Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Ülküspor

Esen Makine Belsinspor 2-0 Gençlerbirliği

Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maç Sonuçları

Argıncık Esnafspor 1-1 Sindelhöyükspor

Amarat Gençlikspor 1-2 Talas Anayurtspor

Trend Gayrimenkulspor 3-0 Buğdaylıspor

Yerköyspor 0-1 Barogücü

Yavuzspor 0-2 Argıncıkspor

Enes Gençlikspor 0-0 Yeni Esenspor

Güneşspor 0-2 Yeşilhisar Belediyespor

Çamlıca Sağlıkspor 7-1 Meysuspor

Sanayi Esnafspor 4-1 Trabzon 3861 Spor

Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlik (Sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi)