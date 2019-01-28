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Amatörde haftanın maç sonuçları

Kayseri amatör futbol kaldığı yerden devam ediyor.

1 aydır yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mustafa Hür Öztürk Süper amatör Kümede 15.hafta ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.hafta maçları ile müsabakalar oynandı.


Süper Amatör Kümede oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atılırken, Birinci Amatör Küme'de oynanan 9 karşılaşmada 26 gol atıldı. Bir karşılaşma ise sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi.


Süper Amatör Küme Maç Sonuçları


Özvatan Gençlikspor 1-0 Kayseri Demirspor


Develispor 1-4 Yahyalıspor


Gültepespor 1-2 Hacılar Erciyesspor


Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor


Başakpınar Belediyespor 1-2 Kayseri Yolspor


Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Ülküspor


Esen Makine Belsinspor 2-0 Gençlerbirliği


Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maç Sonuçları


Argıncık Esnafspor 1-1 Sindelhöyükspor


Amarat Gençlikspor 1-2 Talas Anayurtspor


Trend Gayrimenkulspor 3-0 Buğdaylıspor


Yerköyspor 0-1 Barogücü


Yavuzspor 0-2 Argıncıkspor


Enes Gençlikspor 0-0 Yeni Esenspor


Güneşspor 0-2 Yeşilhisar Belediyespor


Çamlıca Sağlıkspor 7-1 Meysuspor


Sanayi Esnafspor 4-1 Trabzon 3861 Spor


Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlik (Sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi)

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