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Amatörde haftanın maç sonuçları

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar.

Süper Amatör Küme'de dün oynanması gereken Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Süper Amatör Küme 18. Hafta Sonuçları:


Kocasinan Şimşekspor 3-2 Kayseri Gençlerbirliği


Gültepespor 1-5 Kayseri Yolspor


Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor


Özvatan Gençlikspor 3-0 Kocasinan Ülküspor


Akkışla Gençlikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor


Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor maçı ertelendi


Birinci Amatör Küme 17.Hafta Sonuçları


Yavuzspor 2-0 Erciyes Reşadiye Gençlik


Buğdaylıspor 5-0 Tomarza Belediyespor


Argıncık Esnafspor 6-0 Trabzon 3861 Spr


Sanayi Esnafspor 0-2 Trend Gayrimenkulspor


Talas Anayurtspor 6-0 Enes Gençlikspor


Sağlıkspor 5-1 Yeşilhisar Gençlikspor


Meysuspor 3- 11 Barogücü


Güneşspor 1-2 Yeni Esenspor


Yerköyspor 3-4 Amarat Gençlikspor


Sindelhöyükspor 2-4 Argıncıkspor

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