Amatörde haftanın maç sonuçları

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar.
Süper Amatör Küme'de dün oynanması gereken Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Amatör Küme 18. Hafta Sonuçları:
Kocasinan Şimşekspor 3-2 Kayseri Gençlerbirliği
Gültepespor 1-5 Kayseri Yolspor
Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor
Özvatan Gençlikspor 3-0 Kocasinan Ülküspor
Akkışla Gençlikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor maçı ertelendi
Birinci Amatör Küme 17.Hafta Sonuçları
Yavuzspor 2-0 Erciyes Reşadiye Gençlik
Buğdaylıspor 5-0 Tomarza Belediyespor
Argıncık Esnafspor 6-0 Trabzon 3861 Spr
Sanayi Esnafspor 0-2 Trend Gayrimenkulspor
Talas Anayurtspor 6-0 Enes Gençlikspor
Sağlıkspor 5-1 Yeşilhisar Gençlikspor
Meysuspor 3- 11 Barogücü
Güneşspor 1-2 Yeni Esenspor
Yerköyspor 3-4 Amarat Gençlikspor
Sindelhöyükspor 2-4 Argıncıkspor