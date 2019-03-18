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Amatörde haftanın maç sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.

Kayseri'de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA


Başakpınar Belediyespor 2-2 Kocasinan Şimşekspor


Develispor 2-4 Akkışla Gençlikspor


Gültepespor 1-2 Esen Makina Belsinspor


Yahyalıspor 2-2 Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor 5-1 Kayseri Demirspor


Hacılar Erciyesspor 1-4 Kocasinan Ülküspor


Özvatan Gençlikspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Kayseri Gençlerbirliği BAY


2.AMATÖR KÜME 4.HAFTA


Cırgalanspor 1-3 Anadolu Yıldızları


Y.B.Şafakspor 3-6 PAlasspor


Fevzi Çakmakspor 3-4 Makfitspor


G.O.Paşaspor 4-0 Sarızspor


KçMithatpaşaspor 2-3 Kıranardıspor


Kafkasspor 11-0 Felahiye Belediyespor


Kayseri İdman Yurdu 0-0 Yeni Erciyesspor


Kılıçaslan Yıldızspor 4-1 Göktürkspor


A.Kızılırmakspor 3-1 Mevlana Yıldızspor


Kocasinan Gençlikspor 3-2 Bünyan Belediyespor


İncesu Gençlikspor 0-6 Sosun Birlikspor


Büyüleyenspor 3-0 Olimpikspor


Yeşilhisar Gençlikspor 0-4 Kayseri Atletikspor


1.AMATÖR KÜME U19 LİGİ


Kocasinan Şimşekspor 8-0 Kocasinan Gençlikspor


Kayseri Gençlikspor 5-1 Argıncık Esnafspor


Talasgücü Belediyespor 5-0 Kılıçaslan Yıldızspor


Kayseri İdman Yurdu 0-3 Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor 1-1 Kayseri Yolspor


Anadolu Yıldızları 1-2 Esen Makina Belsinspor


Erkiletspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)


U17 LİGİ PLAY-OFF


Kocasinan Şimşekspor 0-0 Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor 0-1 Erkiletspor


Kayseri Atletikspor 1-4 Talasgücü Belediyespor


U15 LİGİ PLAY-OFF


BArogücü 4-1 Erkiletspor


Kayseri Atletikspor 3-1 Talasgücü Belediyespor


Kayseri Şekerspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor

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