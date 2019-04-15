Amatörde haftanın sonuçlar

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi ve İkinci Amatör Küme U19 liglerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME

Hacılar Erciyesspor 0-0 Yahyalıspor

Kayseri Yolspor 6-0 Gençlerbirliği

Kocasinan Şimşekspor 1-0 Esen Makine Belsinspor

Demirspor 2-1 Develispor

Özvatan Gençlikspor 10-1 Gültepespor

Kayseri Şekerspor 2-1 Başakpınar BElediyespor

Kocasinan Ülküspor 3-0 Erkiletspor

Akkışla Gençlikspor (BAY)

2.AMATÖR KÜME

Sarızspor 2-1 Güneşli Gençlikspor

Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor

Kayseri İdman Yurdu 1-2 Kafkasspor

Mevlana Yıldızspor 1-1 Kıranardıspor

Kılıçaslan Yıldıspor 6-2 İncesu Gençlikspor

G.O.Paşaspor 8-1 Y.B.Şafakspor

Cırgalanspor 1-5 Büyülenspor

Fevzi Çakmakspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor

A.Kızılırmaksor 4-1 Yeşilhisar Gençlikspor

Bünyan Belediyespor 4-0 Sosun Birlikspor

Felahiye Belediyespor 10-3 Olimpikspor

Makfitspor 2-2 Göktürkspor

BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Anadolu Yıldızları

Gençlerbirliği 1-5 Kayseri Şekerspor

Talasgücü Belediyespor 9-1 Esen Makina Belsinspor

Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Kayseri Yolspor

Erkiletspor 7-1 Kocasinan Gençlikspor

Hacılar Erciyesspor 4-3 Kayseri İdman Yurdu

Argıncık Esnafspor 3-0 Tomarza Belediyespor

İKİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ

Sanayi Esnafspor 1-8 Talas Anayurtspor

Amarat Gençlikspor 1-4 Demirspor

Meysuspor 1-3 Kafkasspor

Özvatan Gençlikspor 4-1 Kocasinan Ülküspor

Argıncıkspor 1-2 Akkışla Gençlikspor

Mevlana Yıldızspor 3-1 Trabzon 3861 Spor

Gültepespor 4-0 Cırgalanspor

Barogücü 0-2 Develispor

Yavuzspor 4-2 Yeni Esenspor

Kayseri Atletikspor 8-0 G.O.Paşapor

Buğdaylıspor 3-3 Enes Gençlikspor

Sindelhöyükspor 3-0 Sarız (Hükmen)