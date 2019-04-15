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Amatörde haftanın sonuçlar

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi ve İkinci Amatör Küme U19 liglerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME


Hacılar Erciyesspor 0-0 Yahyalıspor


Kayseri Yolspor 6-0 Gençlerbirliği


Kocasinan Şimşekspor 1-0 Esen Makine Belsinspor


Demirspor 2-1 Develispor


Özvatan Gençlikspor 10-1 Gültepespor


Kayseri Şekerspor 2-1 Başakpınar BElediyespor


Kocasinan Ülküspor 3-0 Erkiletspor


Akkışla Gençlikspor (BAY)


2.AMATÖR KÜME


Sarızspor 2-1 Güneşli Gençlikspor


Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor


Kayseri İdman Yurdu 1-2 Kafkasspor


Mevlana Yıldızspor 1-1 Kıranardıspor


Kılıçaslan Yıldıspor 6-2 İncesu Gençlikspor


G.O.Paşaspor 8-1 Y.B.Şafakspor


Cırgalanspor 1-5 Büyülenspor


Fevzi Çakmakspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor


A.Kızılırmaksor 4-1 Yeşilhisar Gençlikspor


Bünyan Belediyespor 4-0 Sosun Birlikspor


Felahiye Belediyespor 10-3 Olimpikspor


Makfitspor 2-2 Göktürkspor


BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ


Kocasinan Şimşekspor 1-1 Anadolu Yıldızları


Gençlerbirliği 1-5 Kayseri Şekerspor


Talasgücü Belediyespor 9-1 Esen Makina Belsinspor


Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Kayseri Yolspor


Erkiletspor 7-1 Kocasinan Gençlikspor


Hacılar Erciyesspor 4-3 Kayseri İdman Yurdu


Argıncık Esnafspor 3-0 Tomarza Belediyespor


İKİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ


Sanayi Esnafspor 1-8 Talas Anayurtspor


Amarat Gençlikspor 1-4 Demirspor


Meysuspor 1-3 Kafkasspor


Özvatan Gençlikspor 4-1 Kocasinan Ülküspor


Argıncıkspor 1-2 Akkışla Gençlikspor


Mevlana Yıldızspor 3-1 Trabzon 3861 Spor


Gültepespor 4-0 Cırgalanspor


Barogücü 0-2 Develispor


Yavuzspor 4-2 Yeni Esenspor


Kayseri Atletikspor 8-0 G.O.Paşapor


Buğdaylıspor 3-3 Enes Gençlikspor


Sindelhöyükspor 3-0 Sarız (Hükmen)

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