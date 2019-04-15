Amatörde haftanın sonuçlar

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.
Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi ve İkinci Amatör Küme U19 liglerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME
Hacılar Erciyesspor 0-0 Yahyalıspor
Kayseri Yolspor 6-0 Gençlerbirliği
Kocasinan Şimşekspor 1-0 Esen Makine Belsinspor
Demirspor 2-1 Develispor
Özvatan Gençlikspor 10-1 Gültepespor
Kayseri Şekerspor 2-1 Başakpınar BElediyespor
Kocasinan Ülküspor 3-0 Erkiletspor
Akkışla Gençlikspor (BAY)
2.AMATÖR KÜME
Sarızspor 2-1 Güneşli Gençlikspor
Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor
Kayseri İdman Yurdu 1-2 Kafkasspor
Mevlana Yıldızspor 1-1 Kıranardıspor
Kılıçaslan Yıldıspor 6-2 İncesu Gençlikspor
G.O.Paşaspor 8-1 Y.B.Şafakspor
Cırgalanspor 1-5 Büyülenspor
Fevzi Çakmakspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor
A.Kızılırmaksor 4-1 Yeşilhisar Gençlikspor
Bünyan Belediyespor 4-0 Sosun Birlikspor
Felahiye Belediyespor 10-3 Olimpikspor
Makfitspor 2-2 Göktürkspor
BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ
Kocasinan Şimşekspor 1-1 Anadolu Yıldızları
Gençlerbirliği 1-5 Kayseri Şekerspor
Talasgücü Belediyespor 9-1 Esen Makina Belsinspor
Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Kayseri Yolspor
Erkiletspor 7-1 Kocasinan Gençlikspor
Hacılar Erciyesspor 4-3 Kayseri İdman Yurdu
Argıncık Esnafspor 3-0 Tomarza Belediyespor
İKİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ
Sanayi Esnafspor 1-8 Talas Anayurtspor
Amarat Gençlikspor 1-4 Demirspor
Meysuspor 1-3 Kafkasspor
Özvatan Gençlikspor 4-1 Kocasinan Ülküspor
Argıncıkspor 1-2 Akkışla Gençlikspor
Mevlana Yıldızspor 3-1 Trabzon 3861 Spor
Gültepespor 4-0 Cırgalanspor
Barogücü 0-2 Develispor
Yavuzspor 4-2 Yeni Esenspor
Kayseri Atletikspor 8-0 G.O.Paşapor
Buğdaylıspor 3-3 Enes Gençlikspor
Sindelhöyükspor 3-0 Sarız (Hükmen)