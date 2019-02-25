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Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme A-B-C-D Grupları, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Play-Off maçlarında hafta sonu alınan sonuçlar.



Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme


Gültepespor 1-3 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Şekerspor 0-0 Kocasinan Ülküspor


Kayseri Demirspor 2-2 Gençlerbirliği


Kocasinan Şimşekspor 0-1 Yahyalıspor


Özvatan Gençlikspor 4-2 Hacılar Erciyesspor


Akkışla Gençlikspor 1-2 Kayseri Yolspor


Esen Makine Belsinspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Develispor (BAY)



Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme


Sosun Birlikspor 6-1 Göktürkspor


Güneşli Gençlikspor 2-5 Sümerspor


K.Olimpikspor 2-4 Anadolu Yıldızları


Yeni Erciyesspor 4-3 Cırgalanspor


Makfitspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor


Kıranardı Belediyespor 1-1 A.Kızılırmakspor


Kayseri Atletikspor 5-0 Mevlana Yıldızspor


Bünyan Belediyespor 10-3 Fevzi Çakmakspor


Palasspor 3-2 Sarızspor


Yeşilhisar Gençlikspor 3-0 İncesu Erdemspor


Büyüleyenspor 1-2 Kafkasspor


Felahiye Belediyespor 3-11 Kayseri İdman Yurdu


Pınarbaşı Belediyespor 0-3 Kuşçu Mithatpaşaspor


İncesu Gençlikspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor



Birinci Amatör Küme U19 Ligi


Talasgücü Belediyespor 8-0 Erkiletspor


Kılıçaslan Yıldızspor 1-2 Hacılar Erciyesspor


Gençlerbirliği 1-3 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Yolspor 8-2 Kocasinan Gençlikspor


Argıncık Esnafspor 2-0 Anadolu Yıldızları


Esen Makina Belsinspor 0-2 Kayseri Şekerspor



U17 Ligi Play-Off Grubu


K.Atletikspor 0-2 Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor 0-1 Kocasinan Şimşekspor


Erkiletspor 0-0 Talasgücü Belediyespor


U15 Ligi Play-Off Grubu


Barogücü 2-4 Talasgücü Belediyespor


Erkiletspor 1-1 Kocasinan Şimşekspor


K.Atletikspor 0-0 Kayseri Şekerspor

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