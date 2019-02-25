Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme A-B-C-D Grupları, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, U17 Ligi Play-Off ve U15 Play-Off maçlarında hafta sonu alınan sonuçlar.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme
Gültepespor 1-3 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Şekerspor 0-0 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Demirspor 2-2 Gençlerbirliği
Kocasinan Şimşekspor 0-1 Yahyalıspor
Özvatan Gençlikspor 4-2 Hacılar Erciyesspor
Akkışla Gençlikspor 1-2 Kayseri Yolspor
Esen Makine Belsinspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)
Develispor (BAY)
Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme
Sosun Birlikspor 6-1 Göktürkspor
Güneşli Gençlikspor 2-5 Sümerspor
K.Olimpikspor 2-4 Anadolu Yıldızları
Yeni Erciyesspor 4-3 Cırgalanspor
Makfitspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor
Kıranardı Belediyespor 1-1 A.Kızılırmakspor
Kayseri Atletikspor 5-0 Mevlana Yıldızspor
Bünyan Belediyespor 10-3 Fevzi Çakmakspor
Palasspor 3-2 Sarızspor
Yeşilhisar Gençlikspor 3-0 İncesu Erdemspor
Büyüleyenspor 1-2 Kafkasspor
Felahiye Belediyespor 3-11 Kayseri İdman Yurdu
Pınarbaşı Belediyespor 0-3 Kuşçu Mithatpaşaspor
İncesu Gençlikspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor
Birinci Amatör Küme U19 Ligi
Talasgücü Belediyespor 8-0 Erkiletspor
Kılıçaslan Yıldızspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Gençlerbirliği 1-3 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Yolspor 8-2 Kocasinan Gençlikspor
Argıncık Esnafspor 2-0 Anadolu Yıldızları
Esen Makina Belsinspor 0-2 Kayseri Şekerspor
U17 Ligi Play-Off Grubu
K.Atletikspor 0-2 Kayseri Şekerspor
Kayseri Yolspor 0-1 Kocasinan Şimşekspor
Erkiletspor 0-0 Talasgücü Belediyespor
U15 Ligi Play-Off Grubu
Barogücü 2-4 Talasgücü Belediyespor
Erkiletspor 1-1 Kocasinan Şimşekspor
K.Atletikspor 0-0 Kayseri Şekerspor