Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.
Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off'ta alınan sonuçlar.
SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA
Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor
Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor
Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor
Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor
Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor
Gültepespor BAY
İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA
Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor
Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik
Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor
Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor
Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu
Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor
Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor
Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor
Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor
Sarızspor 0-2 Sümerspor
Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor
Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor
Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor
U19 LİGİ
Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor
Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları
Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor
Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu
Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)
U17 PLAY-OFF
Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor
Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor
Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor
U15 LİGİ PLAY-OFF
Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü
Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor
Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor