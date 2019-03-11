İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off'ta alınan sonuçlar.



SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA


Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği


Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor


Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor


Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor


Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor


Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor


Gültepespor BAY



İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA


Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor


Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik


Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor


Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor


Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu


Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor


Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor


Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor


Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor


Sarızspor 0-2 Sümerspor


Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor


Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor


Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor



U19 LİGİ


Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor


Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği


Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları


Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor


Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu


Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)



U17 PLAY-OFF


Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor


Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor


Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor



U15 LİGİ PLAY-OFF


Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü


Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor


Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.