Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME 28.HAFTA

Hacılar Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor

Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor

Gültepespor 3-4 Demirspor

E.M.Belsinspor 0-1 Özvatan Gençlikspor (Yarıda kaldı)

Başakpınar BElediyespor 2-0 Kocasinan Ülküspor

Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor

İKİNCİ AMATÖR KÜME 8.HAFTA

A.Kızılırmakspor 4-2 Kıranardıspor

Sarızspor 0-9 Palasspor

Kayseri İdman Yurdu 3-0 Felahiye Belediyespor (Hükmen)

Fevzi Çakmakspor 2-7 Bünyan Belediyespor

Kocasinan Gençlikspor 2-1 İncesu Gençlikspor

Mevlana Yıldızspor 0-7 Kayseri Atletikspor

Anadolu Yıldızspor 10-1 Olimpikspor

Sümerspor 2-2 Güneşli Gençlikspor

Cırgalanspor 2-3 Yeni Erciyesspor

Makfitspor 1-1 Kılıçaslan Yıldızspor

Kafkasspor 3-1 Büyüleyenspor

Göktürkspor 1-1 Sosun Birlikspor