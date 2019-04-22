Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.
Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 28.HAFTA
Hacılar Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor
Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor
Gültepespor 3-4 Demirspor
E.M.Belsinspor 0-1 Özvatan Gençlikspor (Yarıda kaldı)
Başakpınar BElediyespor 2-0 Kocasinan Ülküspor
Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor
İKİNCİ AMATÖR KÜME 8.HAFTA
A.Kızılırmakspor 4-2 Kıranardıspor
Sarızspor 0-9 Palasspor
Kayseri İdman Yurdu 3-0 Felahiye Belediyespor (Hükmen)
Fevzi Çakmakspor 2-7 Bünyan Belediyespor
Kocasinan Gençlikspor 2-1 İncesu Gençlikspor
Mevlana Yıldızspor 0-7 Kayseri Atletikspor
Anadolu Yıldızspor 10-1 Olimpikspor
Sümerspor 2-2 Güneşli Gençlikspor
Cırgalanspor 2-3 Yeni Erciyesspor
Makfitspor 1-1 Kılıçaslan Yıldızspor
Kafkasspor 3-1 Büyüleyenspor
Göktürkspor 1-1 Sosun Birlikspor