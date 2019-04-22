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Amatörde haftanın sonuçları

Kayseri’de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 28.HAFTA


Hacılar Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor


Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor


Gültepespor 3-4 Demirspor


E.M.Belsinspor 0-1 Özvatan Gençlikspor (Yarıda kaldı)


Başakpınar BElediyespor 2-0 Kocasinan Ülküspor


Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor


İKİNCİ AMATÖR KÜME 8.HAFTA


A.Kızılırmakspor 4-2 Kıranardıspor


Sarızspor 0-9 Palasspor


Kayseri İdman Yurdu 3-0 Felahiye Belediyespor (Hükmen)


Fevzi Çakmakspor 2-7 Bünyan Belediyespor


Kocasinan Gençlikspor 2-1 İncesu Gençlikspor


Mevlana Yıldızspor 0-7 Kayseri Atletikspor


Anadolu Yıldızspor 10-1 Olimpikspor


Sümerspor 2-2 Güneşli Gençlikspor


Cırgalanspor 2-3 Yeni Erciyesspor


Makfitspor 1-1 Kılıçaslan Yıldızspor


Kafkasspor 3-1 Büyüleyenspor


Göktürkspor 1-1 Sosun Birlikspor

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