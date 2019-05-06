Amatörde haftanın sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. Süper Amatör Küme2de perde kapanırken, İkinci Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

SÜPER AMATÖR KÜME 30.HAFTA

Yahyalıspor 6-1 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Develispor 3-1 Hacılar Erciyesspor

Gençlerbirliği 5-1 Gültepespor

Kocasinan Şimşekspor 5-1 Demirspor

Kocasinan Ülküspor 3-2 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Şekerspor 4-1 Akkışla Gençlikspor

Özvatan Gençlikspor (BAY)

2.AMATÖR KÜME 10.HAFTA

Kayseri İdman Yurdu 1-2 Anadolu Yıldızları

Y.B. Şafakspor 0-6 Güneşli Gençlikspor

Sümerspor 5-3 Sarızspor

Kocasinan Gençlikspor 0-3 Sosun Birlikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 3-0 Mevlana Yıldızspor (Hükmen)

Kılıçaslan Yıldızspor 4-2 Bünyan Belediyespor

Fevzi Çakmakspor 3-4 Göktürkspor

Kafkasspor 13-0 Kayseri Olimpikspor

Gazi Osman Paşaspor 1-4 Palasspor

Yeşilhisar 0-3 Kıranardıspor (Hükmen)

İncesu Gençlikspor 1-4 Makfitspor