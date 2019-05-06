Amatörde haftanın sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. Süper Amatör Küme2de perde kapanırken, İkinci Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
SÜPER AMATÖR KÜME 30.HAFTA
Yahyalıspor 6-1 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)
Develispor 3-1 Hacılar Erciyesspor
Gençlerbirliği 5-1 Gültepespor
Kocasinan Şimşekspor 5-1 Demirspor
Kocasinan Ülküspor 3-2 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Şekerspor 4-1 Akkışla Gençlikspor
Özvatan Gençlikspor (BAY)
2.AMATÖR KÜME 10.HAFTA
Kayseri İdman Yurdu 1-2 Anadolu Yıldızları
Y.B. Şafakspor 0-6 Güneşli Gençlikspor
Sümerspor 5-3 Sarızspor
Kocasinan Gençlikspor 0-3 Sosun Birlikspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 3-0 Mevlana Yıldızspor (Hükmen)
Kılıçaslan Yıldızspor 4-2 Bünyan Belediyespor
Fevzi Çakmakspor 3-4 Göktürkspor
Kafkasspor 13-0 Kayseri Olimpikspor
Gazi Osman Paşaspor 1-4 Palasspor
Yeşilhisar 0-3 Kıranardıspor (Hükmen)
İncesu Gençlikspor 1-4 Makfitspor