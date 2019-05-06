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Amatörde haftanın sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. Süper Amatör Küme2de perde kapanırken, İkinci Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.


SÜPER AMATÖR KÜME 30.HAFTA


Yahyalıspor 6-1 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Develispor 3-1 Hacılar Erciyesspor


Gençlerbirliği 5-1 Gültepespor


Kocasinan Şimşekspor 5-1 Demirspor


Kocasinan Ülküspor 3-2 Esen Makina Belsinspor


Kayseri Şekerspor 4-1 Akkışla Gençlikspor


Özvatan Gençlikspor (BAY)


2.AMATÖR KÜME 10.HAFTA


Kayseri İdman Yurdu 1-2 Anadolu Yıldızları


Y.B. Şafakspor 0-6 Güneşli Gençlikspor


Sümerspor 5-3 Sarızspor


Kocasinan Gençlikspor 0-3 Sosun Birlikspor


Kuşçu Mithatpaşaspor 3-0 Mevlana Yıldızspor (Hükmen)


Kılıçaslan Yıldızspor 4-2 Bünyan Belediyespor


Fevzi Çakmakspor 3-4 Göktürkspor


Kafkasspor 13-0 Kayseri Olimpikspor


Gazi Osman Paşaspor 1-4 Palasspor


Yeşilhisar 0-3 Kıranardıspor (Hükmen)


İncesu Gençlikspor 1-4 Makfitspor

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